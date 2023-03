"Entweder verheiratet oder Single": Elif will keinen Freund

Elif hat keine Lust auf halbe Sachen! Die Sängerin ist für ihre emotionalen Songs bekannt, in denen sie oft über die schönen, aber auch über die Schattenseiten der Liebe singt. Ihr im vergangenen Jahr erschienenes Lied "Ich denk an dich" handelt zum Beispiel vom Vermissen. Einen Partner, der ihr ab und zu fehlen könnte, gibt es in ihrem Leben momentan aber nicht: Elif sehnt sich nicht einmal nach einem Freund!

Im Interview mit BZ erzählte die 30-Jährige. "Dass ich Single bin, ist ja bekannt. Das Konzept Freund macht für mich auch keinen Sinn mehr." Sie glaube nicht, dass man sie noch mal mit einem Freund sehe. "Ich bin entweder verheiratet oder Single. Jemandem Jahre zu schenken, ohne dass man sich fest fürs Leben was ausmacht, ist sinnlos", stellte die Berlinerin klar. Sie investiere lieber in ihre Arbeit als in einen Menschen, der nur zwei Jahre bleibt.

Elif hat in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mit Beziehungen gemacht. "Ich muss schon sehr auf mein Herz aufpassen, weil es nicht so gut mit Trennungen umgehen kann und das hört man dann auch in meinen Liedern", verriet die "Warum lügst du mich an?"-Interpretin. Nun achte sie mehr auf sich: "Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun, natürlich. Und ich denke, ich bin heute auch deutlich gelassener als damals."

