Am 9. Mai feierte Bindi Irwin (22) ihren ersten Muttertag. Die Tochter von "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44) und ihr Ehemann Chandler Powell (24) waren am 25. März zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem ist die kleine Grace Warrior Irwin Powell, die ihren Namen zu Ehren ihres verstorbenen Großvaters erhalten hat, das größte Glück der kleinen Familie. Doch nicht nur Bindi wurde am Tag der Mamas gefeiert, auch ihre Mutter Terri stand im Zentrum. Zu diesem Anlass teilte die 22-Jährige ein Drei-Generationen-Foto.

In ihrer Instagram-Story postete die Blondine ein ganz besonderes Bild. Darauf zu sehen sind ganze drei Generationen der Irwin-Familie, zumindest die Frauen derselben. Während Bindi stolz ihr Baby Grace auf dem Arm hält, hat ihre Mutter und frischgebackene Großmutter Terri ihre Hände auf den Schultern der 22-Jährigen abgelegt. Gemeinsam posieren die beiden mit dem jüngsten Familienmitglied im Familien-Zoo.

Ihrer Mutter hatte Bindi zuvor schon einen eigenen Post gewidmet. Zu einem Bild, in dem sie Terri liebevoll an sich drückt, schrieb die Australierin ganz emotional: "Danke, dass du mir die unendliche Kraft der Mutterliebe gezeigt hast. Du bist die wahre 'Wonder Woman' des Lebens. Ich liebe dich unbeschreiblich."

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace, Mai 2021

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Terri und Bindi Irwin im März 2021

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Terri und Bindi Irwin

Anzeige

Wie findet ihr das Drei-Generationen-Foto? Total süß! Geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de