Paulina Ljubas (24) hatte mal wieder Lust auf Veränderung! Dass die ehemalige Köln 50667-Darstellerin sich gerne ausprobiert, was Frisuren und Haarfarben angeht, ist kein Geheimnis. So war die Influencerin beispielsweise noch blond, als sie ihren Freund Henrik Stoltenberg kennengelernt hat. Vor einigen Wochen wurde sie dann brünett. Am Wochenende hat Paulina sich erneut ein Umstyling gegönnt: Sie trägt jetzt Braids!

Ihre neue Frisur präsentierte die 24-Jährige nun in ihrer Instagram-Story – und erklärte dazu: "Ich wollte das schon immer mal ausprobieren, um nur zum Spaß zu gucken, wie das aussieht." Und was sagt sie zum Ergebnis? "Ich finde es übelst cool, könnte mir aber nicht vorstellen, das länger zu tragen. Auch beim Schlafen ist das ziemlich komisch."

Tatsächlich war Paulina für ihre neue Frise nicht beim Friseur – sondern hat selbst Hand angelegt! "Ich habe das selber gemacht mit Tutorials von YouTube", verrät die Beauty stolz. "Wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat, dann geht das klar. Eins kann ich euch aber sagen: Es dauert wirklich Stunden und ihr kriegt Nackenschmerzen und die Finger sind danach auch echt zerstört." Findet ihr, die Braids stehen ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

