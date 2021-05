Justin Bieber (27) ist ein richtiger Familienmensch! Regelmäßig gewährt er seinen Fans Einblicke in sein Privatleben und macht mit gemeinsamen Fotos von sich und seinen Liebsten klar, dass ihm seine Familie sehr am Herzen liegt: Nachdem er zuletzt am Muttertag einen zuckersüßen Post mit seiner Mama Pattie (46) geteilt hatte, zeigte er jetzt auch, wie wichtig ihm seine vier Geschwister sind: Justin widmete ihnen nun einen goldigen Post im Netz!

Auf seinem Instagram-Account postete der Mann von Hailey Bieber (24) jetzt einen Schnappschuss von seinen drei Schwestern und seinem Bruder. Während Allie (14), Jaxon (11) und Bay glücklich in die Kamera lächeln, streckt Jazmyn (12) frech die Zunge heraus. "Es macht mich zum glücklichsten Bruder der Welt, diese bezaubernden Geschwister zu haben", schwärmt der "As Long As You Love Me"-Interpret unter dem Beitrag.

Zuletzt hatte der 27-Jährige vergangene Weihnachten deutlich gemacht, wie viel ihm seine Familie bedeutet. Damals hatte Justin ein gemeinsames Gruppenfoto mit all seinen Lieben gepostet. Darunter brachte der Musiker seine starken Gefühle zum Ausdruck. "Diese Leute machen mein Leben wirklich so viel besser. Danke, dass ihr so seid wie ihr seid", zeigte er sich dankbar.

Instagram / justinbieber Justin Biebers Geschwister

Getty Images Justin Bieber, Popstar

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Kreise seiner Lieben, Dezember 2020

