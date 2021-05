Anna-Maria Herren erreichte die Nachricht vom Tod Willi Herrens (✝45) nicht von der Familie! Am 20. April erfuhr die 57-Jährige, dass ihr Bruder, zu dem sie ein gutes Verhältnis pflegte, im Alter von nur 45 Jahren verstorben war. Der ehemalige Lindenstraße-Darsteller wurde leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Diese Schocknachricht fällt Anna-Maria noch heute schwer zu verkraften. Nun verriet sie: Sie hat davon erst durch einen Reporter erfahren!

Wie die Kölnerin gegenüber RTL erzählte, habe sie am Tag von Willis Tod einen Anruf von ihrem Enkel erhalten, der fragen wollte, wie es ihr geht. "In dem Moment kriegte ich ein anderes Telefonat rein, nur mit einer unbekannten Nummer. Und da habe ich noch zu meinem Enkel gesagt: 'Oh, ich gehe mal ran, wenn das der Willi ist'", schilderte sie weiter. Dieser habe schließlich häufiger versucht, sie mit einer anderen Nummer zu erreichen, wenn zum Beispiel sein Handy leer war. Doch bei diesem Anrufer handelte es sich nicht um ihren Bruder, sondern um einen Journalisten: "Er meinte, er wollte nur wissen, ob mein Bruder, der Willi Herren, tot sei, ob das stimmt. Da bin ich umgekippt, dann lag ich da."

In diesem Moment konnte Anna-Maria auch niemand zur Seite stehen. Da sie sich kurz zuvor einer nuklearmedizinischen radioaktiven Therapie unterzogen hatte und die strahlenden Stoffe noch immer nach außen absonderte, musste sie mehrere Tage komplett isoliert im Krankenhaus verbringen: "Ich konnte nicht zu meiner Familie. Ich musste drei Tage und drei Nächte ganz alleine damit klarkommen." Zudem seien ihr ihr Handy und der Fernseher weggenommen worden, damit sie nichts von der Berichterstattung über den Tod ihres Bruders mitbekommt.

Instagram / williherren Willi Herren, Schlagersänger

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Willi Herren bei einem Auftritt in Rostock

Instagram / williherren Ex-"Lindenstraße"-Darsteller Willi Herren

