Eine Premiere! In Bezug auf den Mann an ihrer Seite hält sich Soulin Omar für gewöhnlich eher bedeckt. Zwar äußerte sie sich schon in dem einen oder anderen Interview zu ihrem Freund, ein gemeinsames Foto hatte sie bisher allerdings noch nicht veröffentlicht. Kurz nach der "Boys, Boys, Boys"-Edition bei "Germany's next Topmodel" findet die gebürtige Syrerin aber wohl, dass es endlich Zeit für einen Pärchen-Schnappschuss wird.

In der vergangenen Folge der Castingshow mussten die Kandidatinnen, unter ihnen auch Soulin, mit leicht bekleideten Male-Models shooten und einen sexy Tanz mit den Strippern von "Magic Mike Live" einstudieren. Viel Körpernähe zu den Hotties des anderen Geschlechts war also vorprogrammiert. Soulin äußerte schon während der Episode, dass es für sie aber nur einen Mann gebe: ihren Freund Merlin. Passend dazu veröffentlicht sie nun ein Foto von sich und ihrem Liebsten und schreibt unmissverständlich: "Immer noch meine Nummer eins!"

Schon während der Male-Edition sahen die Zuschauer Soulin bei einem Videotelefonat mit ihrem Herzblatt. Bei diesem berichtete sie ihm auch von den Männern, mit denen sie zusammenarbeiten musste. "Du hast dich ja dafür entschieden, war ja klar, dass das kommt", zeigte sich Merlin wenig überrascht.

Soulin Omar, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

GNTM-Kandidatin Soulin

Model Soulin Omar

