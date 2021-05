Geht dieser Liebesbeweis zu weit? Seit mittlerweile über 13 Jahren gehen Dax Shepard (46) und Kristen Bell (40) gemeinsam durchs Leben. 2013 gaben sich die beiden Schauspieler das Jawort und wurden noch im selben Jahr zum ersten Mal Eltern. Nur ein Jahr später erblickte ihre zweite Tochter das Licht der Welt. Was die Erziehung der beiden angeht, scheint Kristen einen ziemlich guten Job zu machen – zumindest widmete Dax ihr zum Muttertag einen süßen Beitrag. Auf dem dazugehörigen Foto war sie allerdings nackt!

Auf Instagram teilte Dax ein Bild, auf dem Kristen gerade Yoga macht und abgesehen von blauen Socken komplett unbekleidet ist. "Schaut euch dieses Exemplar an: freundlich, geduldig, fürsorglich, lustig, talentiert, großzügig", schwärmte der "Hit and Run"-Star in der Bildunterschrift. Er sei sich sicher, dass er und seine Töchter auf spektakuläre Weise an der "Megamama"-Lotterie" teilgenommen hätten. "Wir sind so dankbar und so verliebt in dich Kristen", fasste der 46-Jährige zusammen.

Kristen scheint gegen die Veröffentlichung des privaten Schnappschusses offenbar nichts einzuwenden gehabt zu haben. Sie versah das Foto mit einem Like und bedankte sich in ihrer Story bei ihrem Liebsten: "Danke Dax, dass du mir den schönsten Muttertag überhaupt beschert hast."

Instagram / daxshepard Kristen Bell, Schauspielerin

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019

Getty Images Kristen Bell und Dax Shepard im Januar 2017 in Beverly Hills

