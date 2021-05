Babynamensverkündung von Inci Elena Sencer (28)! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin von Sebastian Pannek (34) erwartet aktuell ihr drittes Kind. Jüngst offenbarte sie, dass auch Baby Nummer drei ein Mädchen werden wird. Inci hat bereits zwei Töchter – Mila Jolie und Neyla Sophie. Sie werden bald eine kleine Schwester zum Spielen haben. Jetzt gab die Promi-Mama endlich bekannt, auf welchen Namen Mädchen Nummer drei in Zukunft hören wird.

Der dritte Familienzuwachs der hübschen Deutschtürkin und ihrem Mann Daniel wird den süßen Namen Isabella Rosalie tragen. Dies verkündete Inci nun in einem neuen Instagram-Post. Auf dem zugehörigen Bild hält sie zwei hölzerne Gegenstände – eines rechteckig, das andere herzförmig – in die Luft, auf denen jeweils "Isabella" geschrieben steht. In den angefügten Hashtags verriet Inci auch gleich noch, wie fortgeschritten ihre Schwangerschaft mittlerweile ist: Sie befindet sich schon in der 22. Woche.

Unter dem Netz-Post schwärmen Incis Follower von der Namenswahl. "Toller Name, den ihr euch ausgesucht habt", oder: "Wow, was für ein schöner Name!", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Instagram / inci.sencer Influencerin Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit Ehemann Daniel

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, 2021

