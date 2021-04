Erst vor ein paar Wochen machte Inci Sencer (27) diese wunderschöne Neuigkeit öffentlich: Sie bekommt noch ein Baby! Inzwischen befindet das Ex-Bachelor-Girl sich auch schon in der 20. Schwangerschaftswoche. Da stellt sich natürlich so langsam die Frage: Weiß die Mama von Mila und Neyla schon, ob sie noch ein kleines Mädchen oder dieses Mal vielleicht einen Jungen bekommt? Tatsächlich hat Inci das Babygeschlecht inzwischen erfahren – und teilt das Ergebnis jetzt mit ihrer Community!

Via Instagram veröffentlichte die 27-Jährige vor wenigen Minuten ein zauberhaftes Gender-Reveal-Video. Die Schwangere hüpft hier glücklich über eine Wiese, auf der Rauchbomben gezündet wurden – die pinke Farbe der dichten Rauchwolken gibt schließlich das süße Geheimnis preis: Inci bleibt eine reine Mädchen-Mama und bekommt tatsächlich noch eine Tochter!

Offenbar könnte Inci nicht glücklicher über diese Nachricht sein – in der Bildunterschrift jubelt die werdende Dreifachmami nämlich: "Wir freuen uns so so sehr auf dich! Du und deine Schwestern seid das perfekte Trio." Hättet ihr gedacht, dass sie noch ein Mädchen bekommt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / inci.sencer Inci Sencer bei ihrem Gender Reveal

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren beiden Töchtern im April 2020 in Baden-Württemberg

