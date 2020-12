Caro und Andreas Robens erneuern ihr Ehegelübde – und ihre Sommerhaus-Freunde dürfen Zeugen sein! Eigentlich hatte es in der TV-WG mächtig bei dem Auswandererpaar gekriselt: So drohte der Muskelmann seiner Frau zwischenzeitlich sogar mit der Scheidung! Inzwischen hat sich aber längst alles wieder bei ihnen eingerenkt. Die Robens sind sogar so glücklich, dass sie jetzt ein zweites Mal heiraten wollen – und zu diesem Anlass sind auch Andrej Mangold (33) und Co. eingeladen!

In seiner Instagram-Story berichtete der Ex-Bachelor jetzt, dass er sich zusammen mit seinen Sommerhaus-Kollegen Lisha und Lou sowie DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) und Tim Sandt auf den Weg nach Mallorca gemacht hat: "Ich bin eingeladen bei Caro und Andreas zur Hochzeit am Freitag. Darauf freue ich mich sehr." Offenbar freut der Profibasketballer sich auch riesig, dort wieder etwas Zeit mit seinen Sommerhaus-Kumpanen zu verbringen: "Das werden auf jeden Fall ein paar gute Tage, Leute!"

Doch da fehlt noch eine in der Runde: Andrejs Rosensiegerin Jennifer Lange (27)! Wohl aufgrund der Trennung wurde die Zumba-Lehrerin entweder nicht eingeladen – oder aber sie hat die Einladung ausgeschlagen, um ihren Ex nicht sehen zu müssen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Caroline und Andreas Robens, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Instagram / agentlange Jennifer Lange, im November 2020

