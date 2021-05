Süße Neuigkeiten bei Conor McGregor (32)! An Weihnachten 2020 hatte sich der MMA-Star mit einer ganz besonderen Nachricht bei seinen Fans im Netz gemeldet und verkündet, dass er und seine Verlobte Dee Devlin zum dritten Mal Nachwuchs erwarten. Erst Ende April präsentierte sich Letztere dann mit kugelrundem Schwangerschaftsbauch im Netz – nun dürfen sie und Conor die nächsten großen News bekannt geben: Ihr Baby hat endlich das Licht der Welt erblickt!

"Der McGregor-Clan ist jetzt eine fünfköpfige Familie!", schreibt der Sportler stolz in einem neuen Instagram-Foto, auf dem er mit feuchten Augen und breitem Lächeln seinen Jüngsten im Arm hält. "Es wurde ein gesunder Junge entbunden. Dem Baby und der Wonder Woman-Mama geht es gut", freut sich Conor und verrät darüber hinaus, wie sein Nesthäkchen heißt: Der kleine Mann trägt den Namen Rían McGregor.

Nicht nur Conor, sondern auch seine zukünftige Frau Dee wird über die Geburt des kleinen Rían überglücklich sein. Wie zufrieden sie mit ihrer Familie ist, hatte sie erst vor wenigen Wochen deutlich gemacht, als sie ihrem Partner süße Worte via Instagram gewidmet hatte: "Conor, ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz auf dich! Danke, dass du jeden Tag so hart für unsere Familie arbeitest!"

Instagram / deedevlin1 Dee Devlin und Conor McGregor im September 2020

Getty Images Conor McGregor bei einem UFC-Fight in Abu Dhabi im Januar 2021

Getty Images Conor McGregor und Dee Devlin

