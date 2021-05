Kürzlich machte die erfreuliche Nachricht die Runde, dass Bro'Sis als Duo zurückkehrt. Das Comeback, das die ehemaligen Bandmitglieder Giovanni (43) und Ross (46) angeblich starten wollten, stellte sich jedoch bedauerlicherweise als Falschmeldung heraus. Wie Giovanni jetzt klarstellt, soll es nämlich doch keine musikalische Reunion der Popstars-Truppe geben. Trotzdem erinnert sich der Italo-Schlagersänger gerne an seine Zeit in der sechsköpfigen Band zurück!

Auf Instagram teilt Giovanni jetzt nicht nur irgendeinen Schnappschuss von sich und seinen Bandkollegen – es ist das Bild, das das Cover ihrer Debütsingle "I Believe" ziert. Der R'n'B-Song, der bereits in der Woche seines Erscheinens zu einem unglaublichen Erfolgshit wurde, ist Giovanni also immer noch als Meilenstein seiner Karriere in Erinnerung. Dazu schreibt der 43-Jährige: "Bro'Sis kann und wird es niemals anders geben." Er versieht das Posting mit dem Hashtag #nocomebackbutforeverunited, zu Deutsch: "Kein Comeback, aber für immer verbunden".

"Genauso bleibt ihr in Erinnerung", schreibt ein Fan unter das Bild, das Ross, Indira (41), Hila, Shaham (42), Faiz (40) und Giovanni im Bro'Sis-typischen Street-Style zeigt. Der Hype um die "Do You"-Interpreten scheint bei ihren größten Fans bis heute nicht abgeklungen zu sein. Das beweist auch dieser Kommentar: "Ich habe eure Musik geliebt, liebe sie noch immer und schwelge in Erinnerungen." Sogar Influencerin Sarah Harrison (29) gibt zu: "Ich habe euch damals so gefeiert!"

Anzeige

ActionPress Bro'Sis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2001

Anzeige

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Sänger

Anzeige

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, ehemaliger "Popstars"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de