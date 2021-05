Calvin Kleinen geht unter die Spirituosenhändler: Der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat hat gerade seinen eigenen Wodka Pasha Spirits mit tropischem Geschmack rausgebracht. Um den Vorverkauf im April anzukurbeln, hatte er seinen Fans versprochen, jede Flasche persönlich zu signieren. Am Wochenende war es jetzt soweit: Calvin musste alle rund 1.300 vorbestellten Flaschen unterschreiben – auf sechs Stück platzierte er zusätzlich seine Handynummer, wie er Promiflash im Zoom-Call zwischendurch verriet: "Ich hoffe, dass da einfach ein paar nette Chicas dabei sind, die mir halt ein paar geile Nachrichten schreiben, wenn sie ihre Flasche bekommen." Von einem heißen Fan-Flirt via WhatsApp sei er definitiv nicht abgeneigt.

