Plötzlich verschwunden! Sängerin Lena Meyer-Landrut (29) gewann 2010 den Eurovision Song Contest und ist seitdem fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Auch auf Social Media wurde sie zur beliebten Influencerin und teilte regelmäßig Fotos aus ihrem Leben. Zwar hatte sie sich Anfang 2020 etwas zurückgezogen, aber zu Beginn dieses Jahres meldete sie sich noch. Doch nun der große Schock: Lena hat plötzlich alle ihre Fotos gelöscht!

Auf ihrem Instagram-Account mit stolzen 3,8 Millionen Abonnenten steht nun plötzlich: "Keine Beiträge vorhanden". Lena hat überraschend alle ihre Fotos gelöscht, lediglich alte Instagram TV-Videos sind noch abrufbar. Was der Grund für diese plötzliche Löschaktion sein könnte, ist unklar. Vielleicht möchte sie auf ein großes musikalisches Comeback hindeuten, schließlich liegt ihr letztes Album schon über zwei Jahre zurück. Vielleicht möchte sie sich auch als Frau komplett neu erfinden... Immerhin feiert sie am kommenden 23. Mai ihren 30. Geburtstag.

In der Vergangenheit löschten schon einige andere Künstler ihre gesamten Instagram-Beiträge in Erwartung eines neuen Albums, so etwa 2017 Taylor Swift (31). Auch Miley Cyrus (28) entfernte schon mal alle ihre Instagram-Posts, nur um kurz später wieder fleißig Bilder hochzuladen. Was hinter Lenas leerem Insta-Profil steckt, wird sie ihren Fans hoffentlich bald mitteilen.

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Lanrut, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Mai 2018 in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de