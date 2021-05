Möge die Macht mit ihnen sein! Am Weltraumepos Star Wars kommt auch heute noch beinahe keiner vorbei. Statt der Produktionsfirma Lucasfilm, ist jedoch seit geraumer Zeit schon Disney für die Weiterführung der Saga rund um Luke Skywalker und Co. zuständig. Deshalb hat Disney World einen Abschnitt seines Themenparks auch in ein wahres Paradies für "Star Wars"-Fans verwandelt. Dem statteten zuletzt Justin Timberlake (40) und sein Sohn Silas (6) einen Besuch ab!

Auf Instagram muss sich der Papa seinem sechsjährigen Sohn jetzt geschlagen geben. Ein Video, das er in seiner Story teilt, beweist: Silas baut in einer solchen Windeseile die Einzelteile eines Laserschwerts zusammen, dass sein Papa nur noch das Nachsehen hat! Schlussendlich klappte es auch bei Justin. Der postete nämlich später ein Beweisfoto, das ihn und seinen Spross mit einem blauen und einem grünen Exemplar der bekannten Jedi-Waffe zeigt.

Der Schnappschuss, auf dem das süße Vater-Sohn-Gespann die Laserschwerter stolz emporhält, sorgt bei der Netzgemeinde für restlose Begeisterung. "Wie wunderbar! Ich wette, ihr habt den Ausflug genossen!", "Möge die Macht mit euch sein" und "Habt Spaß Jungs!", liest man unter anderem in der Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake, Sänger und sein Sohn Silas

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige

MEGA Sänger Justin Timberlake mit Söhnchen Silas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de