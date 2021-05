Karolina Kurkova (37) strahlt nur so vor Mutterglück! Es ist gerade mal wenige Wochen her, dass niedliche Neuigkeiten die Runde machten: Karolina hat gerade ihr drittes Kind von Ehemann Archie Drury bekommen, die kleine Luna Grace. Dass ihre Söhne Tobin und Noah ganz angetan von ihrer Schwester sind, hatte die frischgebackene dreifache Mutter schon verkündet. Die Tschechin ist natürlich völlig vernarrt in ihr Baby und teilte jetzt sogar ein Foto von sich beim Stillen.

Auf Instagram postete die 37-Jährige zwei niedliche Bilder dieses intimen Moments zwischen Mutter und Kind. Ungeschminkt und vollkommen natürlich legt die Victoria's Secret-Laufstegschönheit den Säugling an ihre Brust. "Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da", schrieb Karolina dazu. Ihre Follower finden sichtlich Gefallen an den Fotos. "Wunderschöne Mutter", lautet nur eines der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Schon die Geburt der Kleinen war ein ganz besonderes Erlebnis. Karolina hatte ihre Tochter, genau wie Söhnchen Noah, zu Hause entbunden. "Ich konnte fühlen, dass sie auf dem Weg war, also hat Papa alles vorbereitet. Die Aufregung war so groß", schilderte sie. Zudem kam Luna in der Nacht des pinken Vollmunds zur Welt, einem Naturereignis, bei dem der Mond rosarot zu leuchten scheint.

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen im Juni 2020 in Miami

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova stillt ihre Tochter Luna Grace, Mai 2021

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova im April 2021 in Miami

