Greta Engelfried lässt sich nicht unterkriegen! Die Industriekauffrau lernte in der diesjährigen Staffel von Love Island den Kandidaten Fynn Lukas Kunz kennen – und zwischen den beiden schien es richtig gefunkt zu haben! Das Couple konnte den Sieg zwar nicht mit nach Hause nehmen, dafür lassen die Turteltauben ihre Fans aber fleißig im Netz an ihrem Privatleben teilhaben. Doch nicht alle Follower meinen es gut mit der Influencerin: Immer wieder bekommt sie Beleidigungen zu ihrem superschlanken Körper. Davon ist Greta ganz schön genervt!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 21-Jährige nun eine Fragerunde. Dabei interessierte sich ihre Community vor allem für ein Thema – ihre Figur. Im Zuge dessen übte Greta heftige Kritik, denn immer wieder landen fiese Kommentare in ihrem Postfach: Ihr wird vorgeworfen, dass sie viel zu dünn sei oder dass sie eine Essstörung habe! "Man sagt doch auch nicht zu Kräftigeren 'Iss mal weniger'! Warum nimmt man sich dann das Recht heraus, bei Schlankeren so etwas zu sagen?", fragt sich die Bad Homburgerin.

Im Rahmen der Fragerunde verriet sie auch ihr Gewicht: Sie bringe bei einer Größe von 1,64 Meter etwa 49 Kilo auf die Waage. Doch was ist das Geheimnis hinter ihrem schlanken Körper? "Ich habe ein bisschen Glück gehabt, aber ich habe leider leichte Skoliose", gab die 21-Jährige ehrlich zu. Wegen der Wirbelsäulenverkrümmung müsse sie sich eigentlich auch öfter sportlich betätigen.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Greta, "Love Island"-Finalisten 2021

Instagram / greta_e_ Greta Engelfriend, "Love Island"-Kandidatin 2021

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, "Love Island"-Kandidatin 2021

