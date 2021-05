Mandy Moore (37) ist nach der Babypause zurück im Rampenlicht! Die Schauspielerin hat mit Ehemann Taylor Goldsmith Ende Februar den ersten Nachwuchs bekommen – Söhnchen August. Seitdem hatte sich das Leben des Paares fast ausschließlich um seinen Familienzuwachs gedreht, was durch einige Babyfotos im Netz deutlich geworden war. Doch nun geht die frischgebackene Mama wieder ihrer Arbeit nach – und besuchte eine Award-Show.

Am Sonntag fanden in Los Angeles die MTV Movie & TV Awards – und auch Mandy erhielt eine Einladung für das Event. In einem quietschgelben Kleid mit tiefem Dekolleté und einem strahlenden Lächeln im Gesicht schritt sie über den roten Teppich – Us Weekly veröffentlicht Aufnahmen ihres Outfits. Die TV-Darstellerin war allerdings nicht nur Gast, sondern kürte zudem gemeinsam mit Co-Star Justin Hartley (44) den Gewinner in der Kategorie "Bester Held". Freuen konnte sich Anthony Mackie (42).

Mandy schmeißt sich aber nicht nur wieder in feine Abendgarderobe – sondern ist nach der Geburt auch wieder sportlich unterwegs. Wie sie Ende April ihren Followern auf Instagram freudig verkündet hatte, habe sie von ihrem Arzt die Erlaubnis bekommen, wieder aktiv zu werden: "Endlich grünes Licht, um langsam wieder mit dem Training zu beginnen."

Instagram / taylordawesgoldsmith Mandy Moore (r.) mit ihrem Sohn August Harrison

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

