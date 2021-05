Wer wird in diesem Jahr bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe suchen? Schon bald starten die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Kuppelshow, in der die Moderatorin Inka Bause (52) einsame Landwirte verkuppelt. Dieses Mal sollen insgesamt 15 Bauern und eine Pferdewirtin dabei sein, die am 24. Mai im Fernsehen vorgestellt werden. Doch diese drei Kandidaten sind schon vorab bekannt!

Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet, möchten sich unter anderem der Bio-Bauer Mathias und der Haupterwerbslandwirt Torsten verlieben. Mathias ist 32 Jahre alt und lebt gemeinsam mit seinen Eltern, seinen drei Geschwistern und deren Familien auf einem Hof in Bayern. Trotzdem fühlt sich der Nebenerwerbslandwirt einsam: Er ist seit dreieinhalb Jahren Single und möchte endlich eine Partnerin fürs Leben finden. "Sie soll eine ehrliche Person sein, mit der man auch mal Quatsch machen kann, sie braucht einen eigenen Charakter", erklärt der gelernte Maschinenbautechniker. Sein Mitstreiter Torsten lebt ebenfalls mit seinen Eltern auf dem Hof und wünscht sich sehnlichst eine Frau an seiner Seite: "In den Arm genommen und geliebt zu werden, das fehlt mir einfach sehr." Der 52-Jährige ist ein richtiger Romantiker und hofft, eine Partnerin zu finden, die gerne kuschelt, aber auch aufgeschlossen und lebendig ist.

Darüber hinaus möchte allerdings auch die 26-Jährige Lara in der Show eine Frau kennenlernen. "Ich suche meine beste Freundin und die Liebe fürs Leben in einer Person", kündigt die Schleswig-Holsteinerin hoffnungsvoll an. Ihre potenzielle Partnerin sollte zwischen 25 und 40 Jahren alt sein und ihre Leidenschaft für Pferde teilen.

