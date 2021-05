Mensch, die haben sich aber ganz schön herausgeputzt! Fans sehen Königin Máxima (49) und König Willem-Alexander (54) häufiger total aufgestylt in der Öffentlichkeit. Doch dass die gesamte Familie einen glamourösen Auftritt hinlegt, ist selbst für waschechte Royal-Supporter immer wieder ein Highlight. Und genau das ist erst vor wenigen Tagen so geschehen: Zusammen mit ihren Töchtern Amalia (17), Ariane (14) und Alexia (15) verbrachte das niederländische Königspaar einen Glamour-Abend!

Anlässlich Máximas 50. Geburtstag am kommenden Montag besuchte die gesamte Familie am Mittwochabend ein Konzert zu Ehren der Königin in Den Haag. In funkelnden Abendroben strahlten die drei Mädchen mit ihren Eltern um die Wette. Vor allem die zukünftige Königin, Prinzessin Amalia, machte in ihrem floralen Kleid eine ziemlich gute Figur, aber auch ihre jüngeren Geschwister setzten zu diesem Anlass auf viel Glamour: Sowohl Alexia als auch Ariane schmissen sich in extravagante Abendkleider.

Dass sich die gesamte Familie so komplett in der Öffentlichkeit zeigt, ist eine wahre Seltenheit. Zuletzt hatte die niederländische Königsfamilie im Juli 2020 einige Schnappschüsse mit den drei Töchtern veröffentlicht. In aufeinander abgestimmten Looks hatten die Royals vor einer malerischen Kulisse posiert.

Anzeige

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander im Mai 2021

Anzeige

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander mit ihren Töchtern

Anzeige

ActionPress Königin Máxima mit ihren Töchtern Ariane, Alexia und Catharina-Amalia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de