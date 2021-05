Bei Ex on the Beach durften sich die Kandidaten in der neuen Folge endlich über Frischfleisch freuen! Vor allem die Single-Ladys kamen dabei auf ihre Kosten: Eric Sindermann (32) kam als Neuzugang ins Haus – und flirtete direkt eifrig mit Vanja Rasova und Roxy Zinger. Außerdem traf er auch auf seine Ex-Freundin Tara Tabitha, die sich ebenfalls sehr über das Aufeinandertreffen zu freuen schien. Könnte sich Tara vielleicht sogar vorstellen, ihm noch eine Chance zu geben? Das verrät sie jetzt gegenüber Promiflash.

"Ich war total geschockt, als ich Eric auf einmal da stehen sah", gibt die 28-Jährige jetzt im Gespräch mit Promiflash zu. Außerdem habe es sie sehr überrascht, dass der Berliner seine Absichten direkt klarmachte: Er wolle Tara zurückgewinnen! "Ich hatte gar nicht damit gerechnet und habe überlegt, ob es denn vielleicht doch Schicksal ist und wir hier eine zweite Chance bekommen", gesteht das Reality-TV-Sternchen.

Aber macht es der Beauty nichts aus, dass der 32-Jährige nach seiner Ankunft auch anderen Frauen in der Villa schöne Augen machte? Vor allem mit Roxy hat der Handballer viel geredet. "Ich fand es nicht schön, das zu sehen. Vor allem da er mir ja gesagt hat, dass er mich unbedingt zurück möchte und nur an mir Interesse hat", findet Tara.

Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

Instagram / taratabitha "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Tara Tabitha

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Ex-Handballer Eric Sindermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de