Niedliche Baby-News von Loredana Zefi! Die Rapperin sorgte vor Kurzem nicht nur mit ihrer Musikkarriere für Schlagzeilen. Denn unter einem Video im Netz spekulierten ihre aufmerksamen Fans, dass die "Sonnenbrille"-Interpretin wieder schwanger ist – und somit ihren zweiten Nachwuchs erwartet. Und tatsächlich hatten ihre Follower recht: Denn Loredana bestätigt nun im Netz selbst, dass ihre kleine Tochter ein Geschwisterchen bekommen hat!

Via Instagram teilt die Künstlerin nun ein intimes Bild von sich und ihrem Neugeborenen. Dabei hält Loredana ihr Baby im Arm und schaut es total verliebt an. In die Bildunterschrift packt sie lediglich ein Emoji einer vierköpfigen Familie. Möchte Loredana damit etwa andeuten, dass sie wieder mit ihrem Ex und dem Vater ihres ersten Kindes Mozzik zusammen ist? Dafür spricht, dass auch der Sänger das Bild in seiner Story gepostet hat. Die beiden bestätigten bisher aber noch kein Liebes-Comeback.

Obwohl bereits viele Abonnenten geahnt hatten, dass Loredana schwanger ist, scheinen trotzdem viele überrascht von diesen niedlichen Neuigkeiten zu sein. "Was habe ich verpasst?", oder auch: "Jetzt bin ich komplett verwirrt", lauteten etwa zwei der User-Kommentare unter dem Beitrag.

Loredana, Musikerin

Mozzik und Loredana Zefi im Februar 2019

Loredana, Musikerin

