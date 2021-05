Wie schafft es Kylie Jenner (23), so toll auszusehen? Dass die Figur der Reality-TV-Bekanntheit ein echter Hingucker ist, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Regelmäßig verzückt das Model seine Fans im Netz mit seinem durchtrainierten Body: Egal ob im knappen Bikini oder im hautengen Kleid – sie weiß ihre Kurven in Szene zu setzen. Doch wie hält sich Kylie eigentlich fit?

Wie ein Insider jetzt gegenüber E! News verriet, setze die Mutter von Stormi Webster (3) auf hartes Training, um ihre Ziele zu erreichen. Momentan soll sie sich unter Aufischt eines Personaltrainers mehrmals die Woche im heimischen Fitnessstudio sportlich betätigen. "Sie bevorzugt aber Work-outs im Freien, weil es ablenkender ist und es sich schön anfühlt, in der Natur zu sein", glaubte die Quelle zu wissen. Außerdem soll Kylie angeblich oft mit ihrem Töchterchen spazieren gehen.

Doch wie sieht es mit dem Essverhalten der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin aus? Hin und wieder postet sie im Netz nämlich auch Bilder von kalorienreichen Leckereien. Vergangene Woche hatte sie beispielsweise ein Foto eines Affogatos in ihrer Instagram-Story geteilt, einem Dessert, das aus Espresso und Vanilleeis besteht. Sie achte zwar auf ihre Ernährung, schränke sich dabei aber keineswegs ein. "Wenn sie mit Freunden ausgeht, isst sie, was sie will", meinte der Insider.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2021

