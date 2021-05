Dieses Gesicht dürfte einigen Zuschauern noch bekannt vorkommen. Schon seit rund einem Jahrzehnt flimmert Berlin - Tag & Nacht über die deutschen Bildschirme und unterhält mit ordentlich Drama und viel Liebeschaos fast täglich das Publikum. Kürzlich konnten sich die Fans der Serie über einen Gastauftritt von Trash-TV-Beauty Emmy Russ (22) freuen. Nun hat die Vorabendserie einen weiteren Neuzugang, der bereits TV-Erfahrungen sammeln konnte: Der einstige Temptation Island-Verführer James Jennings übernimmt eine Rolle bei BTN.

Der Tattoo-Liebhaber mimt den Musikproduzenten Maurice "Eazy Mo" Dücker. Mit Promiflash spricht James vorab über dieses neue Kapitel in seinem Leben und verrät, wie er sich auf einen Drehtag vorbereitet – Stress scheint er sich dabei absolut keinen zu machen. "Ich bereite mich darauf vor, indem ich versuche, einfach cool und locker zu bleiben." Anfangs habe er allerdings einige Probleme gehabt. Er sei es gewohnt, dass er seine Texte auswendig lerne, bei BTN werde textlich allerdings oft improvisiert. "Aber durch Drehbuch lesen und Schauspiel-Coaching kommt man da ganz gut rein", erklärt James weiter.

Die Aufgabe habe den "Macho Man"-Darsteller zwar vor eine neue Herausforderung gestellt, aber an der Schauspielerei habe der Berliner einfach Spaß. "Sobald die Kamera an ist und ich meine ein bis zwei Anläufe habe, geht's ab", betont er stolz im Promiflash-Interview. Er selbst habe, im Gegensatz zu seiner Rolle, nicht wirklich etwas mit Musik zu tun. "Viele meiner Freunde sind im Musikbereich unterwegs und ich sag mal so: Ich habe ein sehr gutes Gefühl für Musik!" Die erste Folge mit James wird am Mittwoch wie gewohnt um 19:05 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt, ist aber schon vorab auf TVNow abrufbar.

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings im Februar 2021

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings im Juni 2020

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, ehemaliger "Temptation Island"-Verführer

