Ole (Falko Ochsenknecht, 36) hat sich mal wieder mächtig verguckt – in Emmy Russ (21)! Heute feiert die Reality-Darstellerin bei Berlin – Tag & Nacht ihr Comeback. Vor einigen Jahren hatte sie schon mal für die erfolgreiche Daily vor der Kamera gestanden, damals allerdings noch in einer fiktiven Rolle. Jetzt spielt Emmy sich selbst und lässt vor allem Oles Herz höherschlagen. Von einem Mann angehimmelt werden? Für die Blondine keine unbekannte Situation.

"Mit dem Ole hatte ich so eine kleine Story. Der steht ja auf mich", erinnert sich Emmy im Interview mit Promiflash. Dass ihr jemand den Hof mache, sei nicht Neues für die 21-Jährige: "Im realen Leben habe ich auch immer eine Schlange von Männern hinter mir stehen." Allerdings hat Emmy auch kein Problem damit, selbst in den Angriff überzugehen: "Ich bin da ehrlich gesagt so: Volle Kraft voraus, ohne großes Wenn und Aber. Manchmal gehe ich auch auf die Männer zu, wenn sie mir besonders gut gefallen. Also ich zappel da nicht lange und nehme mir, was ich will", verkündet sie.

Ob Ole mit seinem Gedrängel am Ende tatsächlich bei Emmy landen wird? Oder verpasst sie dem Ballermann-Star eine knallharte Abfuhr? Ab heute ist die einstige Promi Big Brother-Bewohnerin jedenfalls bei BTN zu sehen, ebenso wie in der morgigen Folge. Anfang März hat sie dann ihren vorerst letzten Gastauftritt – der allerletzte dieser Art wird es aber vermutlich nicht sein…

Alle Infos zu "Berlin - Tag & Nacht" auf TVNOW.de

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Emmy Russ, Laura Maack und Laura Wölki bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Laura Maack und Emmy Russ in "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

RTL2 Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de