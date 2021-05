Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) sind nicht wie jedes andere Pärchen – das beweisen der Sänger und die Schauspielerin immer wieder. So sorgten sie beispielsweise vor ein paar Monaten mit dieser Aktion für Aufsehen: MGK trägt Megans Blut in Form eines Amuletts bei sich! Bestimmt haben sich viele Fans bereits gefragt: Wie kommt man bloß auf so eine Idee? In einem Interview verrät der Musiker jetzt: Das Schmuckstück der anderen Art war Megans Einfall!

Das plauderte der Hottie in der The Ellen DeGeneres Show aus. "Sie war im Begriff, die Stadt zu verlassen, um einen Film in Bulgarien zu drehen. Wir waren damals gerade frisch zusammen. Ich war ein bisschen am ausflippen, weil ich sie dort nicht besuchen konnte", erinnerte sich MGK. Deshalb habe die Beauty ihrem Schatz die Kette als Andenken überreicht:"Manche würden vielleicht ein Taschentuch nehmen – sie hat mir ihre DNA geschenkt", witzelte der Blondschopf.

Apropos DNA: Tatsächlich durfte Machine Gun Kelly bereits Megans Kinder kennenlernen! Erst vor ein paar Tagen besuchte das Paar gemeinsam mit Journey (4), Bodhi (7) und Noah (8) die Universal Studios in Hollywood. Die Truppe machte dabei einen ziemlich entspannten Eindruck – als wäre es schon ganz normal für die Kids, mit ihrem zukünftigen Stiefpapa Ausflüge zu machen.

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Megan Fox' Blut in einer Kette

Anzeige

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox mit ihrem Freund Machine Gun Kelly

Anzeige

Photographer Group/MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de