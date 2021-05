Bei Talkmasterin Ellen DeGeneres (63) gibt sich die Crème de la Crème der Prominenz die Klinke in die Hand. Doch das wird nicht mehr lange so sein – wie die US-Moderatorin bekannt gab, wird das Kultformat "The Ellen DeGeneres Show" im kommenden Jahr nach 19 Staffeln eingestellt. Seitdem das Ende der beliebten Daytime-Show verkündet wurde, wird natürlich spekuliert: Wer wird die Nachfolge von Ellen antreten? Berichten zufolge steht bereits eine Anwärterin in den Startlöchern!

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete, soll ein anderes bekanntes TV-Gesicht in die gewaltigen Fußstapfen der Blondine treten. Die Schauspielerin und Komikerin Tiffany Haddish (41) soll demnach Ellens Sendeplatz bei NBC übernehmen. "Tiffany ist eine Favoritin, denn sie hat Humor und Einfühlungsvermögen in Hülle und Fülle. Sie ist ganz oben auf der Liste, um eine Daytime-Show zu bekommen – und sie ist eine frische Stimme", verriet die Quelle.

Die vielseitig talentierte Kalifornierin bringt bereits einige Erfahrung vor der Kamera mit. Die "Girls Trip"-Darstellerin vertrat die 63-jährige Showmasterin bereits mehrfach in der "The Ellen DeGeneres Show" als Moderatorin und kann auf zahlreiche TV-Auftritte zurückblicken. In diesem Jahr gewann sie als Komikerin sogar einen Grammy für ihr Stand-up-Comedy-Programm "Black Mitzvah".

Getty Images Ellen DeGeneres bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

Getty Images Tiffany Haddish bei einem Event 2019

