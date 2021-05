Freudige Überraschung bei Kontra K (33)! Was sein Privatleben betrifft, hält sich der erfolgreiche Rapper stets bedeckt. Seine Familie zeigt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt, nicht in der Öffentlichkeit. Dennoch ist bekannt, dass der Berliner Vater von zwei Söhnen ist. Die Familienplanung war damit offenbar noch nicht abgeschlossen: Kontra K wird zum dritten Mal Vater – und das überraschend bald!

Im Interview mit spot on verriet der 33-Jährige diese Neuigkeiten, indem er beiläufig von "drei Kindern" sprach. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur brachte Kontra K dann Licht ins Dunkel: "Eins ist gerade auf dem Weg. Ich bekomme im Mai noch eine Tochter", plauderte der Künstler aus. Dass er neben seinen Jungs nun auch noch Vater eines Mädchens sein wird, bereitet ihm Sorge. "Ich stehe jetzt schon mit der Flinte vor dem Haus. Ich kenne doch die Jungs", scherzte der baldige Dreifach-Papa und sprach direkt eine Warnung an die Männerwelt aus: "Zieht euch warm an. Ich bin ein richtig ekliger Schwiegervater."

Im Netz werden allerdings weiterhin keine Fotos seiner Sprösslinge auftauchen. In dieser Hinsicht hat Kontra K klare Prinzipien. "Meine Kinder sollen später selbst entscheiden, ob sie das wollen. Ob ihre Gesichter überall zu sehen sein sollen, ob sie bewertet werden wollen von fremden Menschen", erklärte er diesen Entschluss.

Getty Images Kontra K bei der 1Live-Krone, 2019

Getty Images Kontra K im Dezember 2017

ARD Kontra K, 1Live-Krone-Gewinner: "Bester Hip-Hop Act"

