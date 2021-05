Ist das eine versteckte Botschaft von Romeo Beckham (18)? Der Sohn des berühmten Fußballers David Beckham (46) ist schon länger vom Markt. Seit zwei Jahren ist er nämlich mit dem Nachwuchsmodel Mia Regan zusammen – und teilt nur allzu gerne deren Liebesglück auf Social Media. Nun gab es wieder niedliche Turtelpics von dem Pärchen. Dass Romeo auf den Bildern besonders den Bauch seiner Liebsten umarmt, scheint seine Fans stutzig zu machen: Sie denken deswegen, dass Mia und er bald Eltern werden!

"Ist sie schwanger?", ist unter den Spiegel-Selfies auf Instagram häufig zu lesen. Romeos Followern zufolge sei es ganz schön auffällig, dass er Mias Körpermitte umklammert. Einige User gehen sogar so weit, dass sie den beiden bereits gratulierten. "Herzlichen Glückwunsch Romeo, ich sehe, sie ist schwanger", lautete ein weiterer Kommentar. Doch viele Abonnenten schienen auch einfach nur entzückt von den Fotos zu sein.

"Was für ein Traumpaar", oder auch: "Ich will das, was die beiden haben", schwärmt Romeos Community. Auch der älteste der Beckham-Kids Brooklyn scheint mit seiner Verlobten Nicola Peltz (26) auf Wolke sieben zu schweben. Um ihre tiefen Gefühle zum Ausdruck zu bringen, tragen die zwei ein Schmuckstück der besonderen Art um den Hals: eine Kette mit einem Weisheitszahn des jeweils anderen.

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham, 2021

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, April 2021

