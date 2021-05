Es scheint, als würden viele Models die Zeit in der Pandemie nutzen, um an ihrer Familienplanung zu arbeiten – denn aktuell gibt es einen regelrechten Model-Babyboom! Neben Emily Ratajkowski (29) brachten auch die Victoria's Secret-Engel Elsa Hosk (32) und Romee Strijd (25) in den vergangenen Monaten Kinder zur Welt. Ein weiterer Victoria's Secret Engel ist ebenfalls gerade in anderen Umständen: Model Devon Windsor (27). Sie gab ihren Fans nun ein privates Schwangerschaftsupdate.

In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Devon ihrer Community teils sehr intime Fragen. Ein User erkundigte sich etwa, wie viel Gewicht das Model in seiner Schwangerschaft bisher zugenommen habe. "Ich bin mir, ehrlich gesagt, nicht ganz sicher. Ich denke so um die 4,5 Kilo", gab die blonde Beauty preis. "Mein Arzt sagte, das es schlussendlich ca. 11-13 Kilo mehr sein sollten und die Mehrheit davon wohl im letzten Drittel kommen würde", erklärte sie. Auf die Frage, ob ihr Kind zweisprachig aufwachsen solle, schrieb sie: "Ja, wir möchten, dass sie Englisch und Spanisch spricht." Devon und ihr Mann Johnny Dex Barbara erwarten ein Mädchen, wie sie kürzlich mitteilte.

Die ersten Bewegungen des Babys habe das Model bereits um die 18. Woche gespürt. Ab der 20. Schwangerschaftswoche konnte sie schon kleine Tritte an ihrem Bauch sehen. Die Laufstegschönheit scheint eine einfache Schwangerschaft zu genießen: Sie berichtet in ihrer Story jedenfalls nur von leichter Übelkeit und Stimmungsschwankungen in den ersten Wochen.

Instagram / devwindsor Johnny Dexter und seine Partnerin Devon Windsor

Instagram / devwindsor Devon Windsor, Model

Instagram / devwindsor Devon Windsor und ihr Mann Johnny Barbara

