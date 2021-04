Endlich ist Devon Windsors (27) Mini-Wölbung zu sehen! Mitte März verkündeten die einstige Victoria's Secret-Beauty und ihr Mann Johnny Dexter Barbara, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Regelmäßig lässt das Paar seitdem seine Community im Netz an der Schwangerschaft teilhaben. Bisher sah man der Amerikanerin allerdings kaum an, dass sie in anderen Umständen ist. Doch mittlerweile scheint der Bauch des Models endlich zu wachsen: Auf ein paar zuckersüßen Schnappschüssen präsentierte Devon jetzt stolz ihre neuen Rundungen!

Auf Instagram teilte die werdende Mutter nun eine ganze Reihe von sommerlichen Aufnahmen, auf denen sie ihr kleines Bäuchlein an einem Strand in Szene setzt. Während ihr Mann dabei auf einem Foto liebevoll die Hand auf ihre Körpermitte legt, küsst er auf einer weiteren Momentaufnahme ihre kleine Mini-Wölbung. Devons Fangemeinde ist natürlich total hingerissen von den niedlichen Schnappschüssen. "Ihr seid einfach so süß", schwärmte nur einer von vielen begeisterten Usern unter dem Post.

Mittlerweile hat das Model auch schon das Geschlecht des kleinen Sonnenscheins im Netz bekannt gegeben. Vor wenigen Tagen postete die 27-Jährige zur Verkündung eine Aufnahme mit ihrem Liebsten: Mit einer pinken Rauchbombe teilte das Paar seinen Fans mit, dass es ein Mädchen bekommt. "Ich kann es gar nicht erwarten, die Mutter von diesem kleinen Engelsmädchen zu werden", schrieb sie unter dem Beitrag.

Getty Images Devon Windsor auf der amfAR Gala 2020

Instagram / devwindsor Johnny Dexter und seine Partnerin Devon Windsor

Instagram / devwindsor Johnny Dexter und seine Partnerin Devon Windsor

