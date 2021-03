Na, wenn man hier nicht von einem regelrechten Babyboom sprechen kann! Am 8. März hatten Emily Ratajkowski (29) und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (34) allen Grund zur Freude: Die Laufstegschönheit brachte ihr erstes Kind auf die Welt. Das Paar bekam einen Sohn mit dem Namen Sylvester Apollo. Doch Emily ist nicht das einzige Model, das im perfekten Mutterglück aufgeht. Sie reiht sich in die Riege zahlreicher Schönheiten ein, die entweder schon Mutter sind oder kurz davorstehen, eine zu werden. Auch Victoria's Secret-Model Gigi Hadid (25) hat letztes Jahr ihr erstes Baby bekommen. Schon zwei Monate nach Gigi entband Model Romee Strijd (25) ihr Töchterchen Mint. Seht euch an, wer schon völlig in der Mamarolle aufgeht, und wer sich bald über Nachwuchs freuen kann!

