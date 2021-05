Die Fans sind in Sorge um Sarafina Wollny (26)! Die TV-Bekanntheit erwartet derzeit mit Mann Peter (28) ihren ersten Nachwuchs, die baldige Zwillingsmama ist bereits in der 31. Schwangerschaftswoche. Jetzt postete ihre Mutter Silvia (56) Silvia besorgniserregende Neuigkeiten von der 26-Jährigen: Sarafina liegt mit Verdacht auf eine Schwangerschaftsvergiftung im Krankenhaus. Im Netz bekunden die Follower ihr Mitgefühl und drücken ihr die Daumen für die schwere Zeit.

"Wir hoffen, dass es sich nicht bestätigt und die beiden Bauchzwerge noch schön drinnen bleiben werden", teilte Silvia Wollny hoffnungsvoll auf ihrem Instagram-Account mit. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten, einige junge Mütter teilten sogar eigene Erfahrungen mit einer Schwangerschaftsvergiftung: "Ich hatte das in meiner Schwangerschaft. Meine Tochter musste dann geholt werden, aber es verlief so weit alles gut. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass die Zwillinge noch etwas länger im Bauch bleiben können", spricht ihr eine Userin Mut zu. Viele vierblättrige Kleeblätter- und Herz-Emojis folgen den Genesungswünschen.

Auch ihre große Schwester Sylvana (29) drückt unter dem Beitrag ihre Gefühle aus. Sie postet ein weinendes Emoji neben zwei Herzchen. Eine Userin reagiert mit aufmunternden Worten: "Ihr seid so eine tolle Familie und habt so tolle Freunde, das packt sie. Und die Medizin ist so weit, dass es bestimmt allen drei bald wieder richtig gut geht."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im März 2021

