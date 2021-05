Die Welt muss sich von einem Multitalent verabschieden: Franco Battiato (✝76) ist tot. Der Italiener, der im März 1945 geboren wurde, wurde bekannt als Sänger, Komponist, Filmregisseur, Politiker und Maler. In den Siebzigerjahren machte er sich über die Landesgrenzen Italiens hinaus mit seinen Kompositionen einen Namen. Dabei ließ er sich keinem Genre unterordnen. Vielmehr vermischte er verschiedene Musikstile miteinander. Jetzt ist Franco im Alter von 76 Jahren gestorben.

Seinen Tod bestätigte die Nachrichtenagentur Ansa. Der 76-Jährige sei am frühen Dienstagmorgen in seinem Zuhause in Milo auf Sizilien verstorben. Krankheitsbedingt soll Franco sich schon einige Zeit in sein Haus zurückgezogen haben. Woran die Musiklegende verstarb, ist nicht bekannt.

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten verabschiedeten sich öffentlich von Franco. Auch das Staatsoberhaupt Italiens, Sergio Mattarella (79), würdigte den Künstler gegenüber Ansa: "Er war ein kultivierter, raffinierter Künstler. Mit seinem unverwechselbaren musikalischen Stil [....] hat er eine große Zahl von Menschen, auch über die Grenzen Italiens hinaus, verzaubert."

Franco Battiato in Rom, 2013

Franco Battiato – Komponist, Maler, Filmregisseur

Sergio Mattarella, Politiker

