Süße Schnappschüsse! Model und Moderatorin Heidi Klum (47) ist ein wahres Multitalent: Schon seit 16 Jahren geht ohne sie bei Germany's next Topmodel nichts mehr – und auch in den Sendungen America's Got Talent und Queen of Drags ist die 47-Jährige schon länger als Jurorin tätig. In ihren vielen Jahren in der Öffentlichkeit hat Heidi schon vieles von sich preisgegeben. Eine Sache, die sie jedoch stets privat hält sind ihre Kinder – bis auf Tochter Leni (17), die seit kurzem ebenfalls modelt. Doch nun überraschte Heidi ihre Fans – und teilte zwei Familienfotos.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Heidi am Sonntag süße Fotos von einem Familienausflug. Gemeinsam mit ihrem Mann Tom (31) und ihren vier Kindern zeigte sie sich auf einem Selfie. Dabei trugen alle schwarze Gesichtsmasken. Auf einem anderen Foto konnte man ihre vier Kinder bei einem Spaziergang von hinten sehen. Auf beiden Bildern war neben Heidi und ihrer Familie außerdem Lenis Freund Aris Rachevsky abgebildet.

Auch wenn der ehemalige Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz deutlich jünger ist als seine Frau Heidi, kümmert er sich ebenfalls um die vier Kinder, die sie mit in die Ehe gebracht hat. Zum Vatertag widmete die Modelmama ihrem Tom daher kürzlich einen Beitrag auf Instagram. Darin betonte die Beauty, wie dankbar sie und ihre Kinder für seinen Platz in ihrem Leben seien.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Kinder und Tochter Lenis Freund Aris

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im September 2019 in Los Angeles

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit ihren Kindern

