Wie steht Melody Haase (27) mittlerweile zu ihrem Ex Diogo Sangre? Die beiden trafen gerade in der Kuppelshow Ex on the Beach wieder aufeinander. Sie verstanden sich so gut, dass sie sogar miteinander rumknutschten. Sex hatte der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer aber mit einer anderen Kandidatin. In der aktuellen Folge musste die Berlinerin das Format nun verlassen. Im Promiflash-Interview gab Melody nun einen Einblick, wie es um die Beziehung zwischen ihr und ihrem Verflossenen steht.

"Diogo und ich sind nach 'Ex on the Beach' tatsächlich Freunde geworden. Dementsprechend würde ich sagen, dass das Experiment für mich geglückt ist", erklärte die Sängerin die momentane Situation mit Diogo im Gespräch mit Promiflash. Sie sei sehr froh darüber, dass sie nun mittlerweile ein gutes Verhältnis zueinander hätten. Und wer weiß, vielleicht springt irgendwann der Funke ja doch noch mal bei ihnen über.

Melody würde sich mittlerweile auf jeden Fall nach was Festem sehnen: "Ich bin tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mir wünsche, den Richtigen zu finden, mit dem man auch die Familienplanung angehen kann." Klingt ganz danach, als wolle die Berlinerin demnächst Mutter werden.

