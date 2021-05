Es scheint ihm wieder gut zu gehen! Am vergangenen Wochenende wurden Fans von Nick Jonas (28) in Sorge versetzt: Der Musiker war bei Dreharbeiten schwer mit dem Fahrrad gestürzt! Doch bereits am Montag saß der Sänger wieder in der Jury der US-Version von The Voice – und gab seinen Anhängern in der Show ein Gesundheitsupdate! Trotz seiner Verletzungen ist Nick offenbar wieder auf dem Damm.

Als bekannt gegeben worden war, dass Nick nach seinem Klinikaufenthalt an der Musikshow teilnehmen würde, atmeten viele Fans des 28-Jährigen erleichtert auf. Groß waren die Bedenken gewesen, dass der Jonas-Brothers-Star sich schwer verletzt haben könnte. Doch auf der "The Voice"-Bühne gab der Megastar Entwarnung: "Es geht mir gut. Es ging mir schon besser, aber das wird schon wieder. Ich habe mir eine Rippe angeknackst, als ich vom Rad gefallen bin." Ansonsten habe er nur ein paar blaue Flecken davongetragen, fügte Nick hinzu.

Und Nick war auch schon wieder zu Späßen aufgelegt: "Ich wollte euch das nur vorab sagen, falls ich heute Abend nicht ganz so enthusiastisch sein sollte, wie ihr es von mir gewohnt seid." Co-Juror Blake Shelton (44) warf ihm daraufhin witzelnd vor, das Ganze sei nur ein groß angelegter Plan, um Mitleid abzugreifen.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

Getty Images Nick Jonas, Sänger

Getty Images Blake Shelton bei einem Konzert in Nashville im Februar 2020

