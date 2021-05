Billy Crudup bringt Naomi Watts (52) noch immer zum Lachen. Nachdem die Ehe der "The Impossible"-Darstellerin zu Liev Schreiber (53) 2016 gescheitert war, fand sie nur ein Jahr darauf ihr neues Liebesglück an der Seite des "Watchmen"-Stars. Obwohl die Turteltauben somit nun schon seit rund vier Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, sieht man sie nur selten zusammen in der Öffentlichkeit – jetzt zeigen sie sich allerdings turtelnd mitten in New York City!

Paparazzi erwischten Naomi und Billy am vergangenen Sonntag gemeinsam mit ihrem Hund bei einem Spaziergang in der Metropole. Für den Ausflug schlüpfte die Hollywood-Beauty in ein dunkles Midikleid, das sie lässig mit einer Jeansjacke und weißen Sneakern kombinierte. Sie und ihr Liebster hatten ganz offensichtlich eine gute Zeit: Während sich die beiden angeregt unterhielten, lachte die 52-Jährige immer wieder herzhaft.

Auch wenn Naomi inzwischen glücklich an Billy vergeben zu sein scheint, pflegt sie nach wie vor ein gutes Verhältnis zu Liev, mit dem sie zwei Söhne hat. Erst vor einigen Monaten hatten die beiden mit ihren Jungs Kai und Sasha Silvester in Italien verbracht: Im verschneiten Cortina d'Ampezzo machten sie Skiurlaub.

LRNYC / MEGA Billy Crudup und Naomi Watts

Getty Images Schauspieler Billy Crudup

Getty Images Naomi Watts im Januar 2020

