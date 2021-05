Wie geht es Julia Holz nach der ersten Operation? Die Influencerin ist an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Doch nicht nur dort sitzt ein Tumor, auch an den Lymphknoten bei den Schenkeln hat er gestreut. Nun legte sich die Netzbekanntheit das erste Mal für eine vier- bis fünfstündige Operation unter das Messer, um Herbert – wie sie den Krebs selbst nennt – loszuwerden. Zwei Tage nach dem Eingriff meldet sie sich nun das erste Mal wieder bei ihren Fans.

"Heute ist der erste Tag, wo es mir eigentlich okay geht, nicht super, aber okay", schreibt Julia in einem Instagram-Post und teilt zugleich Fotos aus dem Krankenbett. Am Tag zuvor habe es Komplikationen gegeben, wie sie erklärt: "Ich hatte tatsächlich gestern einen epileptischen Anfall im ganzen Oberkörper und vor allem an den Händen. Das war Wahnsinn und ängstlich zugleich und ausgelöst wohl durch die innerliche Angst." Sie werde sich in den kommenden Tagen ausführlicher melden – sie selbst wisse aktuell auch nicht viel.

Die Ärzte wollten bei der OP nicht nur die Lymphknoten entfernen, sondern auch schauen, ob sich weitere Wucherungen in Julias Körper gebildet haben. "Wünscht mir Glück, auch dass er nicht weiter gestreut hat im Oberbauch, der doofe Krebs", hoffte der Webstar im Vorfeld.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Mai 2021

Instagram / mrs. julezz Influencerin Julia Holz auf Mallorca

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Mai 2021

