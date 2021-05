Julia Holz meldet sich aus dem Krankenhaus. Die Influencerin, die unter dem Namen mrs.julezz bekannt ist, kämpft gegen Gebärmutterhalskrebs. Eine erste geplante Operation musste vor ein paar Wochen abgesagt werden, denn der Tumor, den sie Herbert nennt, hat gestreut. Heute kommt die Netz-Bekanntheit schließlich das erste Mal unter das Messer – und lässt ihre Follower kurz vor Beginn an ihren Gedanken und Ängsten teilhaben.

"Es geht gleich los, Vier-bis-fünf-Stunden-OP beginnt. Ich habe die Angst meines Lebens. Aber es beginnt der Kampf", gibt Julia auf Instagram ehrliche Einblicke und teilt ein Foto aus ihrem Krankenhausbett. Bei dem Eingriff werde man bei ihr fünf Bauchschnitte machen und ihre Lymphknoten würden "angeschaut und untersucht und entnommen" werden. Nach der Operation werde sie so schnell es geht mit Bestrahlung und Chemotherapie beginnen.

Die Ärzte würden sie auch dahingehend untersuchen, ob sich die Krankheit weiter in ihrem Körper ausgebreitet habe. "Wünscht mir Glück, auch dass er nicht weiter gestreut hat im Oberbauch, der doofe Krebs", schreibt sie. Bisher wurden nur Wucherungen in der Gebärmutter und an den Lymphknoten bei den Schenkeln gefunden.

Instagram / mrs. julezz Influencerin Julia Holz auf Mallorca

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

