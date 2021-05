Sie zeigt, welche Transformation schon in kurzer Zeit möglich ist! Rebel Wilson (41) hat den Kilos 2020 den Kampf angesagt und erstaunt ihre Fans auch jetzt Monat für Monat mit ihrem erschlankteren neuen Ich! Mittlerweile ist der Pitch Perfect-Star kaum wiederzuerkennen und darf sich bereits über einen Abnehmerfolg von über 30 Kilo freuen. Ihren neuen Körper setzt die 41-Jährige jetzt einmal mehr in Szene!

Aufgepasst! Die einstige "Fat Amy"-Darstellerin wurde jetzt beim Wandern von einem Paparazzo geknipst. Daily Mail veröffentlichte nun Bilder von ihrem Ausflug in den Griffith Park in Los Angeles, wo Rebel nicht nur ein sportliches, sondern auch modisches Statement setzte. Mit knallroten Leoprint-Leggings, die sie mit einer schwarzen Sweatjacke und Turnschuhen kombinierte, wurde sie garantiert nicht übersehen. Ohne Make-up und mit einer auffälligen Sonnenbrille stahl sie anderen Spaziergängern mit Sicherheit die Show!

Eines wird deutlich: Rebel fühlt sich wohl in ihrem Körper und strahlt das auch aus! Sie betont ihre Vorzüge mit auffälligen und frischen Looks, die auch ihr Instagram-Profil dominieren. In letzter Zeit scheint es ihr vor allem eine Farbe angetan haben: Rot! Die schwarze Sweatjacke ist wohl ein Lieblingsteil in Rebels Kleiderschrank. Diese trug sie in letzter Zeit nämlich schon einige Male und hielt das auch fotografisch für ihre Fans fest.

Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Februar 2021

