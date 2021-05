Mehr Details über Danny Mastersons (45) Anklage dringen an die Öffentlichkeit. Der Schauspieler muss sich vor Gericht schweren Vorwürfen stellen: So soll er zwischen 2001 und 2003 drei Frauen vergewaltigt haben. Bei einer Verurteilung könnte der einstige "Die wilden Siebziger"-Darsteller bis zu 45 Jahre hinter Gittern wandern. Am vergangenen Dienstag fand eine weitere Anhörung statt – und in dem Zuge kam ein mutmaßliches Opfer zu Wort.

Die heute 46-jährige Jennifer B. sprach vor dem Richter unter Tränen von dem zurückliegenden Vorfall, wie Daily Mail berichtet. Laut ihren Aussagen habe Danny sie missbraucht und dann mit einer Pistole auf sie gezielt – mit den Worten: "Du sagst kein verdammtes Wort. Du erzählst keinem davon." Der Angeklagte streitet nach wie vor alle Anschuldigungen ab und plädiert auf nicht schuldig.

Danny war zu diesem Termin mit seiner Ehefrau Bijou Phillips (41) erschienen. Auf ihrem Weg zum Gericht hatte er noch einen Schnappschuss auf Instagram gepostet. "Ich hatte heute die schönste Uber-Fahrerin, die mich an der Schule absetzte" – und gab als Location "Gerichtsgebäude" an.

Anzeige

Getty Images Danny Masterson, 2015

Anzeige

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler

Anzeige

Instagram / dannymasterson Danny Masterson und Bijou Phillips, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de