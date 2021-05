Jason Derulo (31) ist erstmals Papa geworden! Der Musiker hatte seinen Fans bereits im März verraten, dass er gemeinsam mit seiner Freundin Jena Frumes ein Baby erwartet – einen kleinen Jungen. In den vergangenen Monaten teilte der Sänger dann seine Aufregung und Freude mit seiner Community. Nun war es so weit: Mit einer Reihe Fotos verkündete die Neu-Mama via Instagram die Geburt des gemeinsamen Sohnes, Jason plauderte zudem den Namen aus. Sein Söhnchen heißt Jason King Derulo. Doch nicht nur der Name des Kleinen sorgt für Begeisterung...

