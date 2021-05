Wer muss demnächst zurückstecken? Gerade verkündete Prinzessin Beatrice (32), dass sie schwanger ist. Doch damit ist die Royal nicht alleine: Ein veritabler Babyboom hat das britische Königshaus erfasst. In einer Familie, in der fast alle Mitglieder in einer imaginären Warteschlange zum Thron anstehen, bleibt das nicht ohne Folgen: Denn jeder neue Spross reiht sich mit ein – und drängelt sich bisweilen auch vor!

An den vordersten Plätzen ändert sich zunächst aber nichts: Nach Queen Elizabeth II. (95) hätte ihr Sohn Prinz Charles (72) Anspruch auf den britischen Thron. Ihm folgt sein Erstgeborener Prinz William (38) mit seinen drei Kindern, ehe Bruder Harry (36) mit Sohn Archie Harrison (2) dran wäre. Dessen royaler Rückzug ändert daran übrigens nichts, weil die Thronfolge gesetzlich verankert ist. Da Harry und Meghan (39) zurzeit ihr zweites Kind erwarten, müssen alle nachfolgenden Royals einen Platz nach hinten rücken. Das betrifft am direktesten Prinz Andrew (61), der von Platz acht auf den neunten Rang rücken wird.

Ihm folgt direkt seine Tochter Beatrice auf Rang zehn, die ihre Schwester Eugene im Herbst um einen Platz zurückdrängen wird: Denn der jetzt verkündete Nachwuchs wird dann deren elften Platz der Thronfolge einnehmen. Wie Eugene reihen sich auch Prinz Edward (57) und Prinzessin Anne (70) dahinter ein.

