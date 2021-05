Yasin Mohamed ist kein Kind von Traurigkeit. Im Fremdflirt-Format Temptation Island macht der seit 2019 Vergebene mittlerweile kein Geheimnis mehr daraus, dass er ein Auge auf die Verführerin Krisztina Dudás geworfen hat. Zuletzt ging es zwischen den beiden vor allem mit steigendem Alkoholpegel immer heißer her. Die Hemmungen fielen und Yasin gestand sogar offen, wie toll er die 21-Jährige findet. Krissi schaut nun gemeinsam mit Promiflash auf diese Situation zurück und macht klar, was sie sich erhofft!

Yasin schien seine Zuneigung in Folge acht nicht mehr zu verbergen. In einer Flirtsituation zupfte er sich danach im Schritt herum. Hatte er etwa eine Erektion wegen der aufmerksamkeitsliebenden Studentin? Für Krissi ist die Sache klar. Sie erzählt gegenüber Promiflash: "Ich habe ganz genau gesehen, dass sich was getan hat in seiner Hose." Yasin war also sichtlich angetan von der Verführerin. Krissi erinnert sich: "Dieser Moment zwischen uns beiden war einfach so intensiv, eigentlich hat er mich mit seinen Augen schon ausgezogen."

Erhofft sich Krissi nach diesen Geschehnissen, dass der Flirt auch nach dem Reality-TV-Format weitergeht? Die erzählt zumindest, dass die Hoffnung bereits einer Gewissheit gewichen ist und macht dann deutlich: "Ich war mir sehr sicher, dass sich unsere Wege nach der Sendung wieder kreuzen werden." Sie fügt an: "Spätestens als Yasin mir seine Gefühle gestanden hat, war alles klar."

