Süße News von Christine Quinn (32)! Im Februar dieses Jahres enthüllte ein Insider ein bis dahin gut gehütetes Geheimnis: Die "Selling Sunset"-Bekannheit war schwanger. Kurz darauf machte die Immobilienmaklerin auch keinen Hehl mehr daraus und posierte sogar mit Babybauch auf dem Playboy-Cover. Mit der Verkündung der Geburt lässt sich Christine jetzt nicht so lange Zeit: Am vergangenen Wochenende hat ihr Sohn das Licht der Welt erblickt.

Das gaben die Blondine und ihr Ehemann Christian Richard jetzt im Gespräch mit dem People-Magazin bekannt. Mit der frohen Botschaft über die Geburt des Kleinen enthüllten sie auch direkt seinen Namen: "Christian Georges Dumontet ist am Samstag, den 15. Mai, um 16:22 Uhr in Los Angeles kerngesund auf die Welt gekommen. Der kleine Mann hat zu dem Zeitpunkt etwas mehr als drei Kilo auf die Waage gebracht und war rund 52 Zentimeter groß.

Nach der Geburt ist die frischgebackene Mutter schon ganz vernarrt in ihr Kind. Liebevoll nennt sie Christian Baby C. "Baby C ist kostbarer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Neun Monate darauf zu warten, jemanden zu treffen, kommen einem vor wie ein ganzes Leben", sagt sie. Den Nachwuchs jetzt in ihren Armen halten zu können, sei überwältigend. "Es ist so ein unglaubliches Gefühl, zu wissen, dass du Leben geschaffen hast", schwärmt die 32-Jährige.

Christine Quinn, Reality-TV-Bekanntheit

Christine Quinn, "Selling Sunset"-Darstellerin

Christine Quinn, "Selling Sunset"-Star

