Damit haben viele Fußballfans wohl nicht gerechnet! Am Mittwochmittag sorgte Joachim Löw (61) für ein paar spannende Minuten: Der derzeitige Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft gab nämlich den Kader für die anstehende Europameisterschaft bekannt. Überraschend stellte er auch Mats Hummels (32) und Thomas Müller (31) wieder auf, die beide erst vor gut zwei Jahren aussortiert worden waren. Beide Kicker reagieren jetzt auf ihre Nominierung – und sind mehr als happy über ihr Comeback!

Via Instagram teilten die beiden Sportler ihre Freude mit ihrer Community. Mats veröffentlichte ein Foto, das ihn im Trainingsanzug des Nationalteams zeigt. Dazu schrieb er: "Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Habe richtig Bock auf ein neues Kapitel!" Und auch sein Kumpel Thomas zeigte sich begeistert von der Rückkehr in die Mannschaft: "Ich bin wieder zurück! Ich bin bereit!", kommentierte er ein Selfie, auf dem er vor einem Fernseher mit Jogi im Programm posiert.

Neben alten Hasen wie Thomas und Mats haben es auch einige Frischlinge in den Kader geschafft: Jamal Musiala, der in seiner Jugend noch für die britische Nationalelf spielte, ist gerade einmal 18 Jahre alt. Damit ist der FC Bayern München-Star der Jüngste in der Truppe, nach ihm kommt dann Kai Havertz mit immerhin 21 Jahren.

Getty Images Mats Hummels bei einer Pressekonferenz 2018

Instagram / esmuellert Thomas Müller, Fußballer

Getty Images Jamal Musiala, April 2021

