Königliche Outfits müssen nicht immer teuer sein! Dass Herzogin Kate (39) mit ihren Looks regelmäßig Trends setzt, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein: Egal, wo die Frau von Prinz William (38) auftaucht, sie sorgt stets für stilsichere Fashion-Momente. Allerdings trägt die dreifache Mutter nicht ausschließlich teure Designermode, denn in ihrem Kleiderschrank finden sich auch regelrechte Schnäppchen: Kate trug jetzt einen Blazer, der nicht nur extrem gut aussieht, sondern auch total erschwinglich ist!

In einem neuen Clip, den das irische Außenministerium anlässlich des irischen Feiertages St. Patrick's Day auf YouTube veröffentlichte, macht Kate eine besonders gute Figur: In dem Video trägt sie einen grünen Bouclé-Blazer mit breitem Reverskragen, eine goldfarbene Halskette und eine schlichte aber elegante Frisur. Mit diesem Outfit dürfte sie ihren Fans eine besondere Freude gemacht haben, denn der Blazer des Modelabels Zara ist auch finanziell gesehen ein Must-have: Das trendige Kleidungsstück ist demnach für rund 60 Euro erhältlich.

Mit diesem kleinen Budget betont die Herzogin auch eine gewisse Bodenständigkeit. Hinter dem grünen Blazer steckt allerdings noch mehr! Damit präsentiert sich Kate am St. Patricks Day nämlich in den typischen Farben des irischen Feiertags. "Kate scheint das an den meisten Orten zu tun, die sie besucht. Ich denke also, dass sie das bewusst macht, um zu zeigen, dass sie ihre Pflichten sehr ernst nimmt", vermutete ein Promi-Stylist gegenüber DailyMail.

Herzogin Kate im Mai 2019

Prinz William und Herzogin Kate im März 2020 in Irland

Herzogin Kate in Derby, England

