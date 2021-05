Dieser Exit kommt nicht so überraschend! Bereits seit wenigen Tagen kursierte das Gerücht, dass wieder ein Germany's next Topmodel-Girl die Show verlassen wird – und das direkt vorm Finale. Wie ein Insider gegenüber Promiflash verriet, soll es sich dabei um Beauty Ashley Amegan handeln – und tatsächlich: Wie ein kurzer Banner im TV und Ashley selbst nun verkünden, wird sie kommenden Donnerstag nicht im großen Showdown antreten!

Kurz nach dem Einzug ins Finale, lässt die GNTM-Schönheit die Exit-Bombe auf ihrem Instagram-Kanal platzen. "Ich habe mich entschlossen nicht am Finale teilzunehmen und demnach endet meine GNTM-Reise hiermit", leitet sie ihre Statement ein. Für Ashley stehe ihre Selbstzufriedenheit und ihr inneres Bauchgefühl an erster Stelle. "Ich halte aber weiter an meinen Zielen fest und möchte euch auf meiner Reise als angehendes Model mitnehmen", erzählt sie weiter. Einen genauen Grund, für ihren Ausstieg nennt sie aber nicht.

Bereits vor dem Halbfinale konnten aufmerksame Fans einige Hinweise zu Ashleys freiwilligen Exit finden. So war die Beauty zum Beispiel nur noch sehr selten auf dem offiziellen Instagram-Account der "Germany's next Topmodel"-Seite zu sehen – ganz im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz, die auch fleißig auf den Bildern verlinkt wurde.

