Wer bei Germany's next Topmodel häufig von Kunden gebucht wird, hat auch gute Aussichten auf den Sieg bei der Show. Aber haben wirklich alle Kandidatinnen die gleichen Chancen? Fata Hasanović (26) nahm 2016 an der elften Staffel teil und schaffte es bis ins Finale. Promiflash verrät sie nun, dass sie das Gefühl hat, dass es schon in das Storytelling der Sendung passen muss, welches Mädchen welchen Job ergattert. Es hängt also mit weit mehr als nur der Leistung der jeweiligen Kandidatin zusammen. Das testete die Influencerin während ihrer Staffel sogar gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Kim Hnizdo (25) und Elena Carrière (24) aus...

